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08 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

ABD işine gelince müttefikliği hatırladı: Türkiye de Rusya'ya karşı mücadele etmeli

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Çeşitli yaptırım ve tehditlerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan, Türkiye'nin mücadele ettiği teröristlerin silahını vere ABD, söz konusu kendi çıkarları olunca 'müttefik Türkiye'yi hatırlıyor. ABD Donanması subayı Brian Harrington, Türkiye'nin de Karadeniz'de Rusya'ya karşı mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Yaptırım, ve tehditlerin yanı sıra, bütün müttefiklik ilkelerini yerle bir ederek terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye doğrulttuğu silahları temin eden ABD, bölgedeki çıkarlarını korumak ve hegemonyasını güçlendirmek için müttefiklik ilişkisini hatırladı.

ABD Donanması subayı Brian Harrington, The Hill gazetesi için kaleme aldığı makalede, düzenli askeri tatbikatlar yapmanın Rusya'yı Karadeniz'deki hakimiyetten mahrum etmeye yardımı olacağını belirtti.

Harrington, modernize edilmiş uzun menzilli anti gemi ve kara versiyonları ile birlikte Bastion ve Kalibr füzelerinin Moskova'ya Karadeniz'de, Pekin'in Güney Çin Denizi'nde kullandığı taktiklerin aynısını kullanmasını mümkün kılan muazzam bir güç sağladığına ( A2AD - erişim ve manevranın sınırlandırılması ve reddedilmesi) dikkat çekti.

Bölgedeki NATO müttefiklerinin faaliyetlerini engelleyen Rus savaş jetlerini de hatırlatan yazar, "Karadeniz'de ABD ve NATO savaş gemilerine Rus savaş gemilerinin ve saldırı uçaklarının refakat etmesi, genel kabul gören bir norm haline geldi" ifadelerini kullandı.

ABD'li subay, bu sorunun çözümü için yüksek teknoloji ürünü silahların kullanıldığı ve operasyonel uyumun sağlandığı askeri manevraların yapılmasını önerdi.

Montrö Sözleşmesi'ne göre Karadeniz dışındaki ülkelerin barış zamanında boğazlardan geçerken savaş gemilerinin tonajına ilişkin kısıtlamalara uymaları gerektiği için devletleri bu kuralı aşmak amacıyla güçlerini birleştirmeye çağıran uzman, ayrıca NATO partnerlerinin pozisyonlarının seyir füzeleri ile güçlendirilmesi gerektiğini de yazdı.

TÜRKİYE MÜCADELEDE YER ALMALI

Romanya'nın Naval Strike Missile füzesini almayı kararlaştırdığını ifade eden Harrington, ancak Bulgaristan ve Türkiye'nin de Rusya'ya karşı mücadelede yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Yazar, ancak bu şekilde atılacak adımların 'Karadeniz'in uluslararası sularının özgürlüğünü korumaya' yardımcı olacağı sonucuna vardı.

Etiketler : NATO müttefikleri abd rusya türkiye Naval Strike Missile füzesi
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