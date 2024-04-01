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ABD, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırı konusunda "beklemede"
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01 Nisan 2024 Pazartesi 23:46:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 23:46:00

ABD, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırı konusunda "beklemede"

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlenen saldırıya ilişkin "Spesifik olarak bu saldırıya ilişkin yorum yapmayacağım çünkü bir sonuca ulaşabilmek için (bölgedeki ülkelerden) daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Genel bir prensip olarak biz elbette bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyarız." dedi.

Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği belirtilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıyı gördüklerini ancak şu aşamada İsrail ve bölgedeki ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Miller, saldırıya ilişkin sağlıklı şekilde bilgileri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Saldırının İsrail tarafından yapıldığını teyit veya inkar etmeyen Miller, ilgili taraflarla görüşmelerinin ardından saldırının faili ve bölge için ne anlama gelebileceğine ilişkin değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

Miller, "Spesifik olarak bu saldırıya ilişkin yorum yapmayacağım çünkü bir sonuca ulaşabilmek için daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Genel bir prensip olarak biz elbette bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyarız. Bölgede çatışmanın yayılmasına neden olabilecek herhangi bir eylemden ötürü endişe duyarız." diye konuştu.

İran yönetimi, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceğini söylemişti.

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Etiketler : abd iran israil şam saldırı
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