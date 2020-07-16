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16 Temmuz 2020 Perşembe 08:07:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 08:14:00

ABD ile Rusya'yı Wagner karşı karşıya getirdi! Hafter için savaşıyorlardı

Kaynak: AA

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ABD yönetimi, Libya'da Halife Hafter için savaşan Rus Wagner grubunun başında bulunan Rus iş adamı Yevgeniy Prigozhin ile ilişkili kuruluş ve kişilere yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD, Prigozhin'in küresel istikrarı bozan eylemlerini daha da sınırlandırmak için Sudan'da şu anda yaptırımları delmesini sağlayan şirketleri yaptırım listesine alıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu yaptırımlara "Wagner'in Sudan'daki paravan şirketi" M Invest'i, bunun alt şirketi Meroe Gold'u ve bu şirketlerin liderleri Andrei Mandel ve Mikhail Potepkin'i dahil ettiklerini vurgulayan Pompeo, "Prigozhin'in kötü niyetli davranışları, birçok ABD yaptırımında belirtildiği şekilde detaylı olarak belgelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Hong Kong ve Tayland merkezli şirketler ve kişilerin de yaptırım listesine alındığını ve bu kişilerin 2018-2019 yıllarında Prigozhin'in çıkarına 7,5 milyon doları aşan mali işlem yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Prigozhin'in Sudan'daki rolü, Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir gibi otokratik rejimlerin devamını desteklemek için Rusya'nın paramiliter operasyonları ile doğal kaynakların sömürülmesi arasındaki etkileşimi ortaya koymaktadır. Bugün attığımız adımlar, Prigozhin ve destekçilerinin, Sudan'da kargaşayı kışkırtma ve demokratik reformları baltalama çabalarını kısıtlayacaktır."

Wagner grubu

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin’e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin’in yakın çevresinde yer alan Prigozhin, ABD’de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.

Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer aldı.

Prigozhin daha önce de ABD'nin yaptırım listelerinde yer almıştı

ABD yönetimi, 30 Eylül'de 4 Rus internet firması ve 7 şahsı, "ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurmuş, bu firma ve şahısların Rus iş insanı Yevgeniy Prigozhin'in finanse ettiği Rus teknoloji firması İnternet Araştırma Ajansına bağlı olduğunu belirtmişti.

Ayrıca, Prigozhin, ABD yönetiminin, 6 Nisan 2018'de 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankanın bulunduğu yaptırımlar listesinde yer almıştı.

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