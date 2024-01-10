VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AKSUNGUR İHA 41 saat havada kaldı... Yerli motorla gövde gösterisi
Londra'da tarihi eser skandalı... Akıbetleri bilinmiyor
Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede sona gelindi
Diyarbakır'da cezaevi aracı devrildi! 20 yaralı
Fatih Camisi imamının tedavisi normal serviste devam edecek
Epstein dosyalarında öne çıkan şantaj iddiaları... ABD bu skandalla çalkalanıyor
10 Ocak 2024 Çarşamba 11:40:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 11:40:00

ABD ile Katar arasında esir takası müzakereleri

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD ve Katarlı yetkililer, Hamas ile İsrail arasında esir takası için Doha'da bir araya geldi.

ABD ve Katarlı yetkililerin, Hamas ile İsrail arasında yeni bir esir takası anlaşması yönünde çabaları görüşmek için Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı 3 kaynağına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da görüştü.

Görüşmede, bölgesel gerilimler ve Hamas ile İsrail arasında esir takasını sağlama yönünde çabalar ele alındı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, İsrail'in Beyrut'ta Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi öldürmesi üzerine Hamas tarafından askıya alınan görüşmeler bu hafta başında yeniden başladı.

Washington ve Doha yönetimleri görüşmelere ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti. Blinken dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmişti.

Blinken'ın ayrıca İsrail'deki istihbarat kurumlarının başkanlarıyla da Gazze'deki esirlerle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilmişti.

Gazze'de tutulan esirlerin bazılarının aileleri ile de dün bir araya gelen Blinken, "Geriye kalan rehineleri eve getirmeye yoğun bir şekilde odaklandık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd katar israil hamas esir takası
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX