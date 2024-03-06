VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD ile İsrail arasında kriz: 'Kabul edilemez' olduğunu açıkça ilettik
'Daltonlar'ın finans ayağına operasyon!
CHP'de kriz bitmiyor... İstifa dalgası kapıda!
İTÜ Yerleşkesinde büyük yangın
Malavi'de sel ve toprak kayması 6 can aldı
ABD ön seçimlerinde "Süper Salı" heyecanı
06 Mart 2024 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 08:42:00

ABD ile İsrail arasında kriz: 'Kabul edilemez' olduğunu açıkça ilettik

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, "Gazze'deki çocuk ölümlerinin 'kabul edilemez' olduğunu İsrail'e açıkça ilettik" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki çocuk ölümlerinin "kabul edilemez" olduğunu "net şekilde" İsrail'e ilettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de koşulların "korkunç" olduğunu belirten Miller, "Eminim ki; ellerindeki sınırlı yiyecekleri alıp çocuklarına vermek için öğün atlayan birçok ebeveyn vardır. Bu nedenle çocukların ölmesi kabul edilemez ve bunu İsrail hükümetine net şekilde bildirdik." ifadesini kullandı.

Miller, bölgede yaşanan çatışmaların başlaması ve sonucunda ortaya çıkan insani durumdan Hamas'ı sorumlu tuttuklarını hatırlatarak, "Ancak İsrail'in, sorunun çözümü ve gıdanın içeri girmesini sağlamak için daha fazlasını yapması gerekiyor. Filistin halkının gerçek, ciddi insani ihtiyaçları var." diye konuştu.

Sözcü Miller, 12 çalışanının Hamas'la bağı olduğu iddiaları araştırılan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"UNRWA'nın yardımın Gazze içinde dağıtılmasının devam etmesinin sağlanmasında oynadığı gerçekten önemli rolün devam etmesini ve aslında sadece devam etmekle kalmayıp iyileştirilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Miller'ın açıklamaları; Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın, 3 Mart'ta İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde 15 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini açıklamasının ve BM yetkililerinin olayı doğrulamasının ardından geldi.

Etiketler : abd israil gazze
Biten evliliği hakkında konuştu

Biten evliliği hakkında konuştu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX