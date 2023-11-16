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16 Kasım 2023 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 09:00:00

ABD ile Çin "narkotik, askeri ilişkiler ve yapay zeka" konularında işbirliği yapacak

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile, "narkotikle mücadele, askeri ilişkilerde doğrudan iletişim ve yapay zeka" gibi konularda mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Biden, "Çin ile önemli ilerlemeler kaydettiğimize inanıyorum. ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasında, uzun yıllar beklemede kaldıktan sonra, narkotikle mücadelede yeniden işbirliğine başladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden fentanilin, 18-49 arası Amerikalıların ölüm sebepleri arasında ilk sırada bulunduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla bugün bu yeni anlayışla, prekürsor kimyasalların ve hapların Çin'den Batı Yarımküre'ye akışını önemli ölçüde azaltmak için harekete geçiyoruz. Bu, hayat kurtaracak ve Başkan Şi'nin bu konudaki kararlılığını takdir ediyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı, Çin ile askeri alanda da "açık, net ve doğrudan iletişime geri döndüklerini" belirtirken, bu gelişmenin "kritik bir önem taşıdığına" vurgu yaptı.

Biden ayrıca, ABD ve Çin'in "yapay zekayla ilgili risk ve güvenlik konularını tartışmak için" uzmanlarını bir araya getireceğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE KÜRESEL KONULAR DA GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'de yaşanan gelişmeler dahil olmak üzere bir dizi küresel mesele hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Biden, Şi ile görüşmesinde, Tayvan Boğazı'nda barışın devamlılığının önemini vurguladığını aktarırken, bölge ticaretinde Amerikan işletmelerini ve işçilerini dezavantajlı konuma düşüren durumlara karşı olduklarını ifade etti.

"Bugün attığımız olumlu adımları memnuniyetle karşılıyorum" diyen Biden, Çin ile "üst düzey diplomasiyi korumaya ve sürdürmeye" devam edeceklerini söyledi.

Biden, Şi ile iletişim hatlarını açık tutmak için karşılıklı telefon aramalarına doğrudan cevap verme konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

Etiketler : abd çin işbirliği
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