ABD, Husilere ait insansız deniz aracını vurduğunu açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, ABD'nin dün yerel saatle 09.00'da Yemen'deki Husilere ait insansız deniz aracına "savunma saldırısı" düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, bu eylemin "ABD güçlerini korumak, seyrüsefer özgürlüğünü temin etmek ve uluslararası suları daha güvenli hala getirmek" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM



Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.