17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:50:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:50:00
ABD helikopterleri, Suriye askerlerini vurdu!
İki Amerikan helikopterinin Türkiye-Suriye sınırındaki Kamışlı'da bir kontrol noktasını hedef aldığı bildiriliyor. Saldırıda bir asker öldü, ikisi yaralandı.
İki Amerikan helikopterinin Türkiye-Suriye sınırındaki Kamışlı'da bir kontrol noktasını hedef aldığı bildiriliyor. Saldırıda bir asker öldü, ikisi yaralandı.Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Milliyet
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