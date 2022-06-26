VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü
Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
ABD'den Türkiye açıklaması!
Kadın çalışanın evlilik tazminatında sınır yok
Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan kritik F-35 kararı
Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı
Kuvvetli yağış geliyor
Düğün alışverişi
18 milyonluk ege yatırımı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Haziran
Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli
Tatilciler dikkat! Kumda saklanan Koni salyangozu öldürebilir
Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor
Gözleri tehdit eden 7 alışkanlık
"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Türk Kızılay, briket evlere aileleri yerleştirdi
Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor
Akkuyu NGS'de büyük gelişme
26 Haziran 2022 Pazar 08:59:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 08:59:00

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Ukrayna krizinin görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Ukrayna krizinin görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da NATO müttefiki ve ortağı Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : ABD TÜRKİYE RUSYA UKRAYNA
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
Moral depoluyor

Moral depoluyor
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer
“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek

“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek
Babasının izinden gidiyor

Babasının izinden gidiyor
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Hayranlardan yoğun ilgi

Hayranlardan yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX