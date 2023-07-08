ABD Hazine Bakanı'ndan Çin'e "iklim değişikliyle mücadele" için işbirliği mesajı
Kaynak: AA
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirerek Çin'i, bununla birlikte mücadele etmeye davet etti.
CNN'in haberine göre, Yellen, Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bir araya geldiği iklim uzmanlarıyla iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı.
Çin ve ABD'nin, birçok konudaki görüş ayrılıklarına rağmen iki ülkenin küresel sorunlar konusunda birlikte çalışması gerektiğini belirten Yellen, şöyle konuştu:
"Dünyanın en büyük sera gazı yayıcısı ve yenilebilir enerjinin en büyük yatırımcıları olarak, liderlik etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz ve kapasitemiz var. İklim değişikliği, küresel sorunlar listesinde baş sırada. ABD ve Çin bu varoluşsal tehdide karşı birlikte çalışmalı."
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