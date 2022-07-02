VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin açıklama
Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı
Hakkari'de bir asker şehit oldu
Sırbistan'da göçmenler arasında silahlı çatışma
Fransa Goussainville'de geleneksel Türk Festivali
ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,49 milyona ulaştı
Teksas'ta silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Türkiye'nin ilk enteral beslenme fabrikası açıldı
Ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu!
MSB'den milli güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı
İtalya: Gaz stoklarımız yüzde 60 civarında dolu
Bakan Soylu, Kastamonu'da kayıp genci arama çalışmalarını takip etti
Türkiye'den İran'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kalın, ABD'li Senatör Graham ile görüştü
Başkan Erdoğan'ın Bursa programları ertelendi
İrem Korkmaz, Avrupa Açık Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu
Ticaret Bakanlığı haziran ayı veri bültenini yayımladı
Pençe-Kilit şehidine son görev
Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yattı, parayı alıp kaçtı
Bakan Varank'tan 'yüksek hızlı şarj istasyonu' açıklaması!
Bayraktar AKINCI'dan 'LGK-82' ile başarılı atış
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Miçotakis'in koltuğu sallantıda
02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:23:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 23:23:00

ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,49 milyona ulaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz tatil haftası nedeniyle havayolu trafiğinde günlük yolcu sayısı Kovid-19 salgını dönemindeki en yüksek rakam olan 2,49 milyonu buldu.

Ulaştırma Güvenliği İdaresinden (TSA) alınan verilere göre, 4 Temmuz tatiliyle birleşen hafta sonunda ABD havaalanlarında, Kovid-19'un 2020'de başladığından bu yana en kalabalık yolcu sayısına ulaşıldı.

TSA, bugün ABD'de 2,49 milyon yolcunun hava alanlarındaki güvenlik kontrol noktalarından geçerek salgın döneminde hafta içi ulaşılan en yüksek rakam olan 2,46 milyonu geride bıraktığı bilgisini paylaştı.

Dün ulaşılan yolcu hacminin ise, geçen yılın 1 Temmuz'u ile karşılaştırıldığında yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiği, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 Bağımsızlık Günü haftasında ulaşılan 2,35 milyon ortalamayı geride bıraktığı belirtildi.

Havayolu ulaşımında talebin çok hızlı artmasına, ABD'li havayolu firmalarının personel kıtlığı yüzünden ayak uyduramadığı, pilot eğitim kurslarını hızlandırmak ve daha büyük uçaklar kiralamak zorunda kaldığı kaydedildi.

Flight Aware izleme sitesine göre, ABD'de 6 bin 800'den fazla uçuşta gecikme yaşandığı cuma günü 587, bugün ise 540 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.

Etiketler : Kovid-19 Havayolu ulaşımı ABD
Hazal'ın keyifli günü

Hazal'ın keyifli günü
Neşeli Melisa

Neşeli Melisa
Tekneye Ali Nazik!

Tekneye Ali Nazik!
Programa kısa mola

Programa kısa mola
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Enerji depoluyor

Enerji depoluyor
‘Baba' ayrılık

‘Baba' ayrılık
50. yaşa sağlıklı adım

50. yaşa sağlıklı adım
Sette vitamin takviyesi

Sette vitamin takviyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX