VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması
Recep Dağıstanlı “Sinirli Yaprak Çoğu Hastalıklarda Çok Etkili”
Türkiye otizm farkındalık karnesi yenilendi!
ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek
İETT yine şaşırtmadı
Kılıçdaroğlu böyle açığa düştü
Taliban'ın kritik kararlarına bu 6 isim yön verecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı
FETÖ'cülerden yakalanmamak için akılalmaz yöntem
Rusya ile Ukrayna arasında casusluk krizi
Türksat 5A'ya yurt dışı yolu gözüktü
Daniel Schmidt: Türkiye'yi Ziyarete geldi
İHA ordusu geliyor
Kripto para piyasalarında son durum ne?
Aşı kısırlığa neden olur mu? Prof. Dr. Arıca merak edilen soruya cevap verdi!
"Ankara" karargahında yoğun mesai
Türkiye'den şefkat eli uzandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin yeni yol haritasını ele alacağız
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı: Her yerde ve her zaman hazırız
ASELSAN üretti: Afet ve acil durumlarda kesintisiz iletişim
Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
Rusya sinyali verdi: S-400 verebiliriz
Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Taliban'dan beklenen hamle! Pencşir için harekete geçtiler
23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:28:00

ABD, Güney Kore'deki askeri üslerine Afgan mültecileri yerleştirecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Kore, ABD'nin bu ülkedeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istediğini doğruladı.

Güney Kore, ABD'nin, bu ülkedeki askeri üslerini, Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek için kullanmak istediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong, Dışişleri ve Birleşme Komitesinin parlamentodaki oturumunda konuştu.

ABD'nin, Afganistan'dan tahliye ettiği Afgan vatandaşlarını Güney Kore'deki üslerine yerleştirmek istediğini doğrulayan Chung, ülkedeki askeri üslerin mülteci kampı olarak kullanılmasının hükümetin onayını gerektirdiğini vurguladı.

Chung, hükümetin, Güney Kore ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarına sığınma sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Sürece katılan veya destek veren çok sayıda Afgan var. Hükümet, bu yüzden onları ülkemize güvenli şekilde getirme seçeneği üzerinde çeşitli yollar düşünüyor."

Wall Street Journal, hafta sonu sayısında, ABD'nin, tahliye ettiği Afganları denizaşırı ülkelerdeki üslerine yerleştireceğini iddia etmişti.

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından çok sayıda hükümet, Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

- TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : ABD AFGANİSTAN KABİL TALİBAN
Messi hayranı çıktı

Messi hayranı çıktı
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru

Dalkılıç ve Akbaş'ı kaçırtan soru
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Sevgilisinin ailesiyle tanışacak

Sevgilisinin ailesiyle tanışacak
Baran artık aileden

Baran artık aileden
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Güzelliğinin sırrını paylaştı

Güzelliğinin sırrını paylaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER