ABD, Rusya'dan gizlice satın almak isterken yakalandı!

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14 Haziran 2022 Salı 10:20:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 10:20:00

ABD gizlice Rusya'dan tahıl almak isterken yakalandı!

Kaynak: Bloomberg

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ABD hükümetinin, yaptırımlar ve gıda fiyatlarındaki ani artış nedeniyle tarım ve nakliye şirketlerini Rus gübrelerini satın alarak sevkiyatı gizlice artırmaya teşvik ettiği ortaya çıktı.

Bloomberg'de yer alan yazıda, "ABD hükümeti, tarım ve nakliye şirketlerini daha fazla Rus gübresi alıp sevkiyatını sağlamaya gizlice teşvik ediyor, çünkü yaptırımlar konusundaki endişeler arzda ani düşüşe neden oldu, bu da dünya genelinde gıda fiyatlarında artışa yol açtı" ifadesine yer verildi.

ABD'nin, Rusya'dan gübre sevkiyatlarını teşvik etme çabalarının, "Birleşmiş Milletler'in katılımıyla düzenlenen, Rusya ve Ukrayna'dan gübre, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin arzını artırmaya yönelik karmaşık ve zorlu müzakerelerin bir parçası" olduğu kaydedildi.

Bu yıl, Rusya'dan Batı'ya gübre ihracatının yüzde 24 azaldığı kaydedildi.

Etiketler : abd rusya Birleşmiş Milletler
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