ABD Gizli Servisi, en az 100 milyar doların çalındığını açıkladı
Kaynak: AA
ABD Gizli Servisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından, en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.
Salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in takip ettiği vakalar, ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresinden alınan veriler incelendiğinde, salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.
Roy Dotson, 3,4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3'ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.
Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken ABD Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.
Gizli Servisin işsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakalarını araştırırken 1,2 milyar dolar paraya el koyduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2,3 milyar dolarlık fonu iade ettiği belirtildi.
Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900'den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
- ABD Gizli Servisi: 100 milyar dolar yardım parası çalındı
- Helikopteri denize çakıldı! Bakan 12 saat yüzerek kurtuldu
- Myanmar'da madende meydana gelen heyelanda en az 70 kişi kayboldu
- Gizli belgeler ortaya çıktı! Japonya'dan destek istemişler
- Türk iş insanlarını ülkesine davet etti: Yeter ki birlikte çalışalım
- Ordusuna emir verdi: Savaşa hazır olun!