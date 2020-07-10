  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8672
  • Euro
    7,7391
  • Altın
    396,6550
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği
Yavru ayıya işkence yapan cani gözaltına alındı
Geçici Devlet Başkan koronavirüse yakalandı
İkinci el online pazarda fiyatlar artmaya devam ediyor
İlk koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'dan Mustafa Şentop'a tebrik
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
Tüm Türkiye'nin gözü Danıştay'da! Ayasofya kararı bekleniyor
ABD'den Japonya'ya dev F-35 savaş uçağı satışı: Tarihe geçecek
FETÖ birbirini yiyor! İmamlar firarileri "silkeledi"
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
ABD'den Rusya'ya gözdağı: Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz
Binali Yıldırım'ın eşini çirkin sözlerle hedef almıştı: İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Ukrayna'da duygulandıran not
Rusya'nın küstah açıklamasına Libya'dan sert karşılık! Bomba Hafter göndermesi
Singapur'da genel seçimler Kovid-19'un gölgesinde başladı
Başkentte banka soygunu
ABD'den BM Özel Raportörü Callamard'ın Kasım Süleymani raporuna tepki
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'dan 700 milyar dolarlık vaat
Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için Hafter'e karşı protestolar düzenlendi
Nijerya'da geçen hafta 196 Boko Haram ve silahlı çete üyesi öldürüldü
"İsrail planlarına karşı güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyoruz"
Trump'tan Biden'a: Beyni yıkanmış
Singapur'da dang humması vakaları 16 binin üzerinde
10 Temmuz 2020 Cuma 08:50:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 08:56:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'nın Afganistan'daki bazı örgütlere para karşılığında ABD askerlerini öldürme talimatı verdiğine ilişkin iddialar için, 'Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz. Bunların doğru olup olmadığını bulacağız ve şayet doğru ise gerekli adımları atacağız.' dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya'nın Afganistan'daki bazı örgütlere para karşılığında ABD askerlerini öldürme talimatı verdiğine ilişkin iddialar konusunda brifing almadığını ve askeri istihbaratın bu bilgiyi doğrulayamadığını söyledi.

Esper, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde, ordunun ülkedeki protestolara müdahale etme tartışmasına ilişkin bilgi verdi.

Oturumda, Rusya'nın Afganistan'da ABD askerlerini öldürmeleri için başta Taliban olmak üzere ülkedeki bazı örgütlere para ödediği ve bu istihbarat bilgisinin Washington'a ulaştığı halde Başkan Donald Trump yönetiminin adım atmadığı iddiaları da gündeme geldi.

Esper, Amerikan kuvvetlerinin güvenliğinin kendileri için öncelik olduğunu belirterek, söz konusu iddiaların araştırılmasına devam edildiğini söyledi.

Para karşılığında ABD askerlerine saldırı talimatına ilişkin istihbarat alıp almadığının sorulması üzerine Esper, "Bu konuda herhangi bir istihbarat brifingi almadım." dedi. Esper, "Güvenilir ve doğrulanabilir bir bilgi olmuş olsaydı, burası çok önemli, bu bilgi emir komuta zinciri içinde benim dikkatime sunulurdu ve biz de kurumlar arası çabayla bu konuda gerekli adımları atmış olurduk." ifadesini kullandı.

Esper, söz konusu iddiaların askeri istihbarattan çıkmadığını dile getirerek, "Askeri istihbarat kurumları bu bilgiyi doğrulayamadı." dedi.

- MİLLEY: BU İDDİALARIN DİBİNE KADAR İNECEĞİZ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley de bir örgüte silah vermek veya desteklemekle bir konuda yönlendirmenin farklı şeyler olduğunu, ABD askerlerini öldürme konusunda talimat vermenin ise çok daha büyük bir duruma işaret ettiğini söyledi.

"Bu iddiaların dibine kadar ineceğiz. Bunların doğru olup olmadığını bulacağız ve şayet doğru ise gerekli adımları atacağız." diyen Milley, Rusya dışındaki birçok ülkenin de Afganistan'daki örgütlere silah, para, eğitim ve propaganda desteği sağladığını iddia etti.

- AMERİKAN İÇ SAVAŞI İÇİN "İHANET" NİTELEMESİ

ABD'de 1860'lı yıllardaki iç savaşın bir tarafı olan Konfederasyon komutanlarının isimlerinin Amerikan askeri üslerinden kaldırılması tartışmalarına da değinen Milley, sembolizmin önemli olduğunu ve askeri üslerde ayrımcılığı tetikleyen sembol ve işaretlerin ayrılıklara neden olduğunu dile getirdi.

Milley, askeri üslere Konfederasyon komutanlarının isimlerinin verilmesinin siyasi bir karar olduğunu ve değiştirilmesinin de yine siyasi kararla mümkün olabileceğini belirterek, "Bu üslerin çoğu Kara Kuvvetleri üsleridir ve Kara Kuvvetlerindeki siyahi oranı yüzde 20 civarında, bu oran yükseliyor. Bahsi geçen komutanlar kölelik kurumu için savaşmışlardı. Dolayısıyla sembolleri ciddi şekilde incelememiz lazım." dedi.

Milley'in Amerikan iç savaşındaki Konfederasyonu "ihanetle" suçlaması dikkati çekti. Milley, "Konfederasyon için Amerikan iç savaşı yaşandı ve bu bir isyandı, Amerikan birliğine, bayrağına ve anayasasına bir ihanetti. Bu subaylar yeminlerine sırt çevirmişlerdi." dedi.

Siyahilere karşı ırkçılığı sert ifadelerle eleştiren Milley, George Floyd'un öldürülmesini "vahşice" ve "duygusuzca" işlenen bir cinayet olarak nitelendird

EN ÇOK OKUNAN HABERLER