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19 Ağustos 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2021 Perşembe 09:43:00

ABD Genelkurmay Başkanı: Afgan ordusunun çökeceğine dair hiçbir ibare görmedik

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan'dan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildiğini belirterek, Afgan ordusunun ve hükümetin Taliban karşısında 11 gün içinde çökeceğini öngöremediklerini söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afgan ordusunun ve hükümetin Taliban karşısında 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare görmediklerini söyledi.

Milley, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'dan şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi." dedi.

Afganistan'da durumun son derece tehlikeli, dinamik ve değişken olduğuna dikkati çeken Milley, önceliklerinin ise ülkedeki Amerikan vatandaşları ve ABD'ye yardım eden Afganları tahliye etmek olduğunu belirtti.

Milley, havalimanında ise şu an istikrar sağlandığını ancak herhangi bir tehdit karşısında ise tereddütsüz askeri operasyonla karşılık vereceklerini söyledi.

Afgan ordusunun kısa sürede dağılmasına ilişkin ise Milley, "Ne ben ne de başkaları (Afgan) ordunun ve bu hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair bir ibare gördü." ifadesine yer verdi.

TALİBAN İLE İLETİŞİM KANALLARIMIZ AÇIK

ABD Savunma Bakanı Austin de "Taliban ile hasmane bir etkileşim yaşanmadı ve Taliban komutanlarıyla iletişim kanallarımız açık." ifadesini kullandı.

Austin, tahliye işlemleri için şu an Kabil'de yaklaşık 4 bin 500 ABD askeri olduğunu söyledi.

Mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi tahliye etmek istediklerini ancak şu an istedikleri rakamlara ulaşamadıklarını belirten Austin, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ulaşamayanların durumuna ilişkin ise havalimanı dışına çıkıp çok sayıda kişiyi alma kabiliyetlerinin olmadığını ifade etti.

Etiketler : Mark Milley abd afganistan
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