  • BIST
    1481.19
  • Dolar
    7,2895
  • Euro
    8,8571
  • Altın
    437,6680
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Toplantının ardından duyuruldu: Fahiş fiyata karşı yeni sistem
ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı
Başkan Erdoğan uyardı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
İBB'de kadrolaşma CHP'li Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi
Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!
Ubeydullah Dalmış Nereli?
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü!
Ankara merkezli 25 ilde düğmeye basıldı! Büyük operasyon
3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de
Adana'da akılalmaz olay! Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim
Sarı ve turuncu alarm verildi
Bakanlık müjdeyi verdi: Bugün hesaplarda
MGK'dan Sincar ve Akdeniz uyarısı
Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
'Bernie Sanders' oyuncak bebeği 20 bin dolara satıldı
Hadise'nin sapık korkusu! Şikayetçi oldu
Masumiyet'in kira parası çocuklara
Jason Statham'dan Türkiye paylaşımı
"Bir an önce aramıza dönsün"
Demet Akalın'ın alışverişine kart engeli
Uraz Kaygılaroğlu ile Cem Yılmaz el sıkıştı!
Ferhat Göçer ile dakikada bir düet
29 Ocak 2021 Cuma 14:47:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 14:48:00

ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı

Kaynak: DHA

ABONE OL

ABD donanmasına ait USS Chafee gemisindeki 350 mürettebattan 41'inin testi pozitif çıktı. Gemideki salgının, aşçılardan başladığı bildirildi.

ABD donanmasına bağlı USS Chafee’deki 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması paniğe neden oldu.

Geçen hafta sonu Hawaii'den Kaliforniya'ya giden USS Chafee'deki bazı askerlerin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu belirtildi.

Gemide bulunan 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkmasının ardından aralarında kendilerini zorunlu olarak karantinaya alan askerlerin olduğu aktarıldı.

GEMİDEKİ AŞÇILARDAN BULAŞTI

Üçüncü Filo sözcüsü komutan Sean Robertson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gemi görevini yerine getirmeye devam ediyor. Hiçbir Chafee denizcisi hastaneye kaldırılmadı. Tüm pozitifli askerler tecrit altında." ifadelerine yer verdi. Öte yandan, gemideki salgının aşçılardan başladığına dikkat çekildi.

BENZER OLAY NİSAN AYINDA YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Nisan 2020'de ABD donanmasına ait Theodore Roosevelt isimli nükleer uçak gemisinde 100'den fazla denizcinin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Gemi kaptanı, Pentagon'a yazdığı mektupta "gemideki 4 bin mürettebatın tehlike altında olduğunu" belirterek geminin tahliye edilmesini istemişti.

Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart’ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretindeyken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon’a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.

Etiketler : abd karantina korona askeri gemi
Çiğdem Batur indirim peşinde

Çiğdem Batur indirim peşinde
Ivana Sert sevgilisi Sezer Demirci ile evlilik yolunda

Ivana Sert sevgilisi Sezer Demirci ile evlilik yolunda
ABD tatilinden negatif dönüş

ABD tatilinden negatif dönüş
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı

Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Gülben Ergen yıllar sonra bir dizide!

Gülben Ergen yıllar sonra bir dizide!
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor
Pelin Akil: Lüks zevklerim yok

Pelin Akil: Lüks zevklerim yok
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi

Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı

Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER