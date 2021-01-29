ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı

ABD donanmasına bağlı USS Chafee’deki 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması paniğe neden oldu.

Geçen hafta sonu Hawaii'den Kaliforniya'ya giden USS Chafee'deki bazı askerlerin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu belirtildi.

Gemide bulunan 350 mürettebattan 41'inin testinin pozitif çıkmasının ardından aralarında kendilerini zorunlu olarak karantinaya alan askerlerin olduğu aktarıldı.

GEMİDEKİ AŞÇILARDAN BULAŞTI

Üçüncü Filo sözcüsü komutan Sean Robertson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gemi görevini yerine getirmeye devam ediyor. Hiçbir Chafee denizcisi hastaneye kaldırılmadı. Tüm pozitifli askerler tecrit altında." ifadelerine yer verdi. Öte yandan, gemideki salgının aşçılardan başladığına dikkat çekildi.

BENZER OLAY NİSAN AYINDA YAŞANMIŞTI

Öte yandan, Nisan 2020'de ABD donanmasına ait Theodore Roosevelt isimli nükleer uçak gemisinde 100'den fazla denizcinin koronavirüse yakalandığı belirtilmişti.

Gemi kaptanı, Pentagon'a yazdığı mektupta "gemideki 4 bin mürettebatın tehlike altında olduğunu" belirterek geminin tahliye edilmesini istemişti.

Roosevelt uçak gemisi, 27 Mart’ta Guam adasına rutin bir liman ziyaretindeyken gemide Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

Geminin kaptanı Albay Brett Cozier, geminin boşaltılıp personelinin Guam adasında karantinaya alınması için Pentagon’a gönderdiği mektup basına sızınca ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevden alınmıştı.