ABD: Gazze'de açlık sorununun farkındayız ve bunu hafifletmek için her şeyi yapacağız

ABD: Gazze'de açlık sorununun farkındayız ve bunu hafifletmek için her şeyi yapacağız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki insani kriz ve artan açlık sorunuyla ilgili son durumu değerlendirdi.

Kirby, "Gazze'de çok sayıda insanın sadece açlıktan dolayı değil, diğer ihtiyaçlardan dolayı da acı çektiğini biliyoruz ve bu durumu hafifletmek için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Gazze'deki gıda güvenliğiyle ilgili sorunların tamamen farkında olduklarını vurgulayan Kirby, bölgeye daha fazla gıda girişinin sağlanabilmesi için İsrail tarafıyla da sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

"Gazze'de ciddi düzeyde açlık ve açlıktan ölümlerin olduğunu görüyoruz ve bunu ciddiye alıyoruz, bundan dolayı da Bakan (Antony) Blinken bölgeye yaptığı son gezisinde Gazze'ye daha fazla ve daha hızlı gıda kamyonunun girişine odaklandı." diye konuşan Kirby, Tel Aviv yönetiminin yeni bir girişe izin verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Savaşın öncesine göre şu anda çok daha az sayıda gıda taşıyan kamyonun Gazze'den içeri girebildiğine dikkati çeken Kirby, bu sayının artırılması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

ABD yönetimi, İsrail'e sağladığı desteğin bu ülkenin hükümeti tarafından Gazze'deki saldırılarına devam etmek için kullanıldığı ve bölgedeki Filistinlilerin yeterli gıdaya erişimlerinin kalmadığı yönündeki eleştirilere maruz kalıyordu.