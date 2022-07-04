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04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:57:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 17:57:00

ABD, gazeteci Ebu Akile'nin muhtemel İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı!

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akil'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı." ifadelerini kullandı.

Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:

"Her iki soruşturmayı da inceleyen Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı."

"ABD, İSRAİL VE FİLİSTİN İLE TEMASTA OLACAK"

Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti.

Etiketler : ABD Güvenlik Koordinatörü Dışişleri Bakanlığı
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