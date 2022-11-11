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11 Kasım 2022 Cuma 12:45:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 12:45:00

ABD Federal Ticaret Komisyonu: Twitter'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyoruz

Kaynak: AA

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ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, revize edilen kararların uyumu sağlamak için yeni araçlar sağladığı ve FTC'nin bunları kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

FTC'nin açıklamasının, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Twitter'ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketten ayrıldığını duyurdu.

Kissner, "Twitter'dan ayrılmak için zor bir karar verdim. Harika insanlarla çalışma fırsatım oldu ve gizlilik, güvenlik ve bilgi teknolojileri ekipleriyle ve yaptığımız işle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi.

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.

Etiketler : FTC sözcüsü ABD Damien Kieran Marianne Fogarty
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