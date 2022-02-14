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14 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 14:09:00

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges: Bölgenin anahtarı Türkiye'nin elinde

Kaynak: NN TÜRK

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ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Ukrayna krizini yorumladı, ABD'nin Türkiye ile daha sıkı iş birliği yapması gerektiğini söyledi. Hodges, “Bölgenin anahtarı Türkiye… Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü ve bölgedeki herkesle ilişkisi ortada” dedi.

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın 2 hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını belirten Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi. ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı; "Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi."

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti:

NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir.

Etiketler : NATO ukrayna ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges
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