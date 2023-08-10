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10 Ağustos 2023 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 18:59:00

ABD, Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio'nun öldüğü saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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ABD, Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Villavicencio'nun ailesi ve sevdiklerine başsağlığı dileyerek "ABD, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet ve saldırıyı kınıyor." ifadesini kullandı.

Kampanya ekibi, Villavicencio'nun dün, başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü kaydetmişti.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanı seçimine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğu mesajını vermişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderlerinden de dahil olmak üzere çok sayıda ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

Etiketler : devlet başkanı ABD Ekvador seçimleri etiket 20 Ağustos ABD Ekvador
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