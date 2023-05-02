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ABD, düzensiz göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek
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02 Mayıs 2023 Salı 21:28:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 21:28:00

ABD, düzensiz göçmen akınını önlemek için güney sınırına 1500 asker gönderecek

Kaynak: AA

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ABD hükümetinin, düzensiz göçmen akınını önlemek için Meksika sınırına ilave 1500 asker göndereceği duyuruldu.

Hükümete yakın kaynaklara göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilme sürecini hızlandıran yasal düzenlemenin yürürlükten kaldırılması öncesinde sınırdaki kontrolü sağlayabilmek için 1500 ilave asker görevlendirdi.

Hükümetin bu kararının altında, 11 Mayıs'ta uygulamaya son verilecek yasal kısıtlamalar sonrasında ABD sınırına dayanan düzensiz göçmenlerin sayısında çok büyük artış olacağı beklentisinin yattığı kaydedildi.

Yeni görevlendirilen askeri birliğin sınır bölgesinde 90 gün boyunca idari görevlerde yer alacağı, herhangi bir yasa uygulama işlevi yerine getirmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının önümüzdeki haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.

Etiketler : ABD göçmen güney sınır
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