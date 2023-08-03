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ABD donanmasında görevli 2 asker Çin adına casusluktan tutuklandı
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03 Ağustos 2023 Perşembe 22:21:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 22:21:00

ABD donanmasında görevli 2 asker Çin adına casusluktan tutuklandı

Kaynak: IHA

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ABD'de donanma kuvvetlerinde görevli 2 asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin'e sızdırarak casusluk faaliyeti yürüttükleri gerekçesi ile tutukladı.

ABD Donanmasında görevli iki asker, hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları suçlamasıyla tutuklandı.

ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Biriminden sorumlu Adalet Bakanı Yardımcısı Matt Olsen yaptığı açıklamada, iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıklarının aktararak, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti'nin eline geçti" dedi.

"ABD İÇİN ÇİN HALK CUMHURİYETİ DAHA BÜYÜK BİR TEHDİT YOK"

FBI'ın San Diego Saha Ofisi'nden sorumlu Özel Ajan Stacey Moy ise, "ABD için Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Komünist Partisi'nden daha büyük bir tehdit yok. ÇHC, dünyanın tek süper gücü olma stratejik planında ABD'ye saldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : casusluk faaliyeti tutuklama abd çin
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