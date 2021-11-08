ABD Donanmasına karşı savaş hazırlığı

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Çin ordusunun Taklamakan (Sincan) çölünde ABD'nin savaş gemileri ve uçak gemisi ölçeğinde maketler inşa ettiğini görüntüledi.

Aksam.com.tr'nin Reuters'dan aktardığı habere göre, Çin'in Sincan çölündeki tatbikatının, Tayvan ve Güney Çin Denizi konusunda Washington yönetimi ile gerilimin yüksek olduğu döneme denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uydu görüntülerinde, ABD'ye ait bir uçak gemisinin tam ölçekli bir taslağının ve en az iki "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze destroyerinin inşa edildiği gözlemlendi.

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü, jeo-uzamsal istihbarat şirketi All Source Analysis'den alıntı yaparak, kompleksin balistik füze testi için kullanıldığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, Taklamakan'daki tatbikat görüntülerine ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.