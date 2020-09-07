ABD, Umman Denizi'nde kaybolan personeli arıyor

ABD donanması, Umman Denizi'nde kaybolan personeli arıyor
Kaynak: İHA
ABD Deniz Kuvvetleri, dün Umman Denizi'nde kaybolduğu belirtilen personeline ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada, "Kayıp USS Nimitz denizcisi için arama ve kurtarma çalışmaları Umman Denizi'nde devam ediyor" denildi.
ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün Umman Denizi’nde bir personelin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Kayıp USS Nimitz denizcisi için arama ve kurtarma çalışmaları Umman Denizi’nde devam ediyor" denildi.
Arama kurtarma operasyonunu uçak gemisi USS Nimitz ve güdümlü füze kruvazörü USS Princeton’ın yürüttüğü belirtildi.
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