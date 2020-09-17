  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,4922
  • Euro
    8,8587
  • Altın
    471,8120
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak
ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak
Libya Başbakanı Serrac: Ekim sonunda görevi devredeceğim
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz oranı' açıklaması
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a karşı aşıdan daha garantili
Medikal sektöründe salgın fırsatçılığı
Bakan Selçuk: Randevulu sistemle sınavlar yapılacak
Engelli kadına tecavüz suçlamasında 1 kişi tutuklandı, 3 kişiye ev hapsi
İngiltere Başbakanı Johnson AB'yi 'iyi niyetli olmamakla' suçladı
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi
Malazgirt Meydan Muharebesi alanının tespiti için kazı çalışması başlatıldı
Libya Savunma Bakanı'ndan Ömer Muhtar'ın idamının 89. yılında 'Libya için şehit olmaya hazırız' mesa ...
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı
Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti
İsrail'in BAE ve Bahreyn'le yaptığı anlaşmalarda 'iki devletli çözüm' yok, 'Yüzyılın Anlaşması' var
Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları bulundu
Guterres, KKTC'deki seçimlerin ardından siyasi süreci tekrar başlatacak
Dosyası ayrılan 28 Çiftlik Bank sanığına beraat
Miras yüzünden cinayet işleyen zanlı tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Fransa, AB ve Orta Doğu'nun liderliğine oynuyor
Fed faiz kararını açıkladı
Devlet Bahçeli'den 'siyah kurdele' tepkisi: Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur
ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi
İran'dan ABD Başkanı Trump'a 'Saddamlı' yanıt
17 Eylül 2020 Perşembe 00:49:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 00:49:00

ABD donanma gücünü 355 geminin üzerine çıkaracak

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e yükselteceklerini ve savaş gemisi sayısını 355'nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı.

ABD ile Çin arasında donanma konusunda rekabet kızışırken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Amerikan donanmasının savunma bütçesindeki payını yüzde 11'den yüzde 13'e yükselteceklerini ve savaş gemisi sayısını 355'nin üzerine çıkaracaklarını açıkladı.

California'da RAND Corporation'ın bir etkinliğinde konuşan Esper, ulusal savunma stratejilerinin "diğer ülkelerle ilişkilerde asimetrik bir üstünlük" ekseninde tasavvur edildiğini ve orduyu buna göre güçlendirdiklerini söyledi.

Çin'in 2030'da ordusunun modernizasyonunu tamamlamayı planladığını ve 2049 itibarıyla Asya'yı domine edecek bir güce erişmeyi planladığını anlatan Esper, buna karşı Pentagon'un ise "Geleceğin Donanma Gücü Çalışmasını" yaptırdığını söyledi.

Çalışma kapsamında ABD'nin donanmasındaki gemi sayısını 355'in üzerine çıkaracaklarını kaydeden Esper, şöyle devam etti:

"Bunu elde etmek için gemi inşa fonunu artırmamız gerekir. Bu da gemi inşası için yapılan harcamayı Reagan döneminde Deniz Kuvvetlerinin gemi inşası için yaptığı harcama seviyesine, yani yüzde 11'den yüzde13'e geri çıkarmamız gerekecek demektir. Hem ben hem de Donanma Genel Sekreteri bu konuda kararlıyız."

Pentagon, 2021 savunma bütçesinde donanma için 207 milyar dolar talep etmişti.

ABD Donanmasının gücünün, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki gücünün gerisine düştüğü uzun zamandır Washington'da tartışılıyordu.

Çin ile Pasifik bölgesinde rekabet kızışınca, envanterinde 270 civarında savaş gemisi bulunan ABD Donanmasının gücü yeniden gündeme geldi.

Geçe haftalarda ABD tarafından yayımlanan Çin'in askeri güç raporuna göre Pekin yönetimi kıyılara konuşlu, uzun menzilli gemisavar füzeleri inşa etmenin yanı sıra 2030'a kadar donanmasındaki gemi sayısını 425'e çıkarmayı planlıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER