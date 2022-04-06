ABD'den Türkiye, Rusya ve F-16 açıklaması!

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06 Nisan 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 11:00:00

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland: İlişkilerde yeni bir enerji var

Kaynak: NTV

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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir enerji yakalandığını vurguladı.

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland katıldığı yayında soruları cevapladı. Nuland, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesini uygulama kararını hatırlatarak "Karadeniz bu savaşta geçiş güzergahı olabilirdi neyse ki Türkiye buna izin vermedi." dedi. Türkiye ABD ilişkilerinde yeni bir enerji yakalandığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland NTV'ye konuştu, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye ABD ilişkileri konularında kritik mesajlar verdi.

Montrö vurgusuyla Türkiye'nin tavrının önemine dikkat çeken Müsteşarı Nuland, "Erdoğan'ın iki ülke liderleri Zelenski ve Putin ile olan yakınlığı, ilişkileri bu barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasına vesile oldu. Bu savaş ortamının bitirilmesi için bir güven ortamı sunuyor. Aynı zamanda Montrö Sözleşmesinin uygulanması konusunda Türkiye'ye müteşekkiriz. Karadeniz'deki gücünüz, coğrafi konumunuz çok önemli. Çünkü Karadeniz bu savaşta geçiş güzergahı olabilirdi neyse ki Türkiye buna müsaade etmedi." dedi.

ABD'li Müsteşar savaşın bitmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi. Nuland, "Hepimiz Putin'i ateşkesi ilan etmesi için zorlamalıyız. Ancak bu şekilde istenen sonuca ulaşabiliriz" diye konuştu.

Ankara'daki görüşmelerde Rusya'ya uygulanan ambargolar da masadaydı. Nuland, "Türk yönetimi ile yaptığımız konuşmalarda bu konuda gerçekten çok hassas ve dikkatli olduklarını belirttiler. Yaptığımız konuşmalarda Rusya'ya ambargoların Türk toprakları üzerinde ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söylediler. Ama tabi ki bu noktada hep beraber çalışmak önemli. Beraber çalışırsak daha iyi işler başarabiliriz" dedi.

Müsteşar Nuland iki ülke ilişkilerinde yeni bir enerji olduğunu söyledi. Nuland, "NATO müttefiki olarak Türkiye Rusya'dan hava savunması için silah alma kararı aldı. Bu konu bizi endişelendiriyor çünkü NATO'nun işine yaramayacak bir durum. Sanıyorum hem Türk yönetimi hem de Türk vatandaşları Ukrayna'da görüldüğü gibi Rusya'dan mühimmat, hava savunma sistemi alındığında savaş alanında bu silahların Türkiye'ye herhangi bir avantaj kazandırmayacağını net olarak görmüşlerdir. F-16'lar ile ilgili konuşuyoruz. Bu konuda Türkiye'nin taleplerini bekliyoruz bu talepleri aldıktan sonra bu talepleri konuşacağız ve harekete geçeceğiz" dedi.

Etiketler : Türkiye-ABD F-16 Nuland NATO
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