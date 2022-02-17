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17 Şubat 2022 Perşembe 00:28:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 00:29:00

ABD Dışişleri: İran ile doğrudan müzakereler yapmak menfaatimize

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 2015'te İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmek üzere Viyana'da yapılan müzakerelerde ABD ile İran heyetinin doğrudan görüşme yapmalarının yararlı olacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İranlı mevkidaşı ile Münih Güvenlik Forumunda birebir görüşmesini beklemediğini dile getirdi.

Price, "Ancak uzun zamandır belirttiğimiz gibi ABD ile İran arasında doğrudan müzakerelerin yapılmasının Viyana görüşmeleri bağlamında menfaatimize olacağına inanıyoruz." dedi.

Oldukça teknik ve karmaşık görüşmelerin dolaylı yollarla olmasının süreci zorlaştırdığını belirten Price, "Kilit paydaşlarla karmaşık bir müzakerenin son aşamalarının ortasındayız. Bu, karşılıklı olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) Anlaşmasına dönmenin mümkün olup olmadığına karar vereceğimiz gerçekten kritik bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Price, anlaşmaya dönme konusunda samimi olduklarını ve İran'ın nükleer programını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sınırlandırmanın en iyi yolunun, OKEP anlaşmasına uymak olduğunu dile getirdi.

Önlerinde anlaşmaya varmak için çok kısa bir süre olduğunu kaydeden Price, müzakerelerin nihai bir sonuca varıp varmayacağını ileriki günlerde göreceklerini ifade etti.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanlığı Antony Blinken
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