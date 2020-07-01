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01 Temmuz 2020 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:02:00

ABD'den Ayasofya ile ilgili küstah çağrı!

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türk hükümetine, Ayasofya'nın müze statüsünü sürdürme çağrısında bulundu.  Pompeo yazılı açıklamasında, ''ABD #Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

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