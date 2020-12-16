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16 Aralık 2020 Çarşamba 20:33:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 20:33:00

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, karantinaya alındı

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kovid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığı duyuruldu. Bakanlık, Pompeo'ya yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığını açıkladı.

Pompeo'nun tıbbi ekip tarafından yakından izlendiği belirtilen açıklamada, “Bakan Pompeo'nun Covid testi pozitif çıkan biriyle temas kurduğu tespit edildi. Gizlilik nedeniyle bu kişiyi tanımlayamıyoruz. Bakan negatif test edildi.

CDC kurallarına göre karantinaya alınacak” denildi. Bakan Pompeo'nun pozitif test yapan kişiyle ne zaman ve nerede temasa geçtiği belirsizliğini koruyor.

Etiketler : ABD kovid korona virüs mike pompeo
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