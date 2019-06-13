ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: Umman Körfezi'ndeki saldırıların sorumlusu İran

ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçladı. Mike Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın uzun zamandır Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını sabote ettiğini, şimdi ise her noktada benzer saldırılar düzenlediğini öne süren Pompeo, son 2 aydır İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara atıfta bulundu.

Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yapılan son saldırılardan da sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok. Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır."

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in konuya ilişkin "Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır." açıklamasına da tepki gösteren Pompeo, "Dışişleri Bakanı Zarif bu durumu komik bulabilir ama dünyadaki kimse böyle görmüyor." dedi.

"SALDIRILARIN ARKASINDA ABD YAPTIRIMLARI VAR"

Pompeo, İran'ın düzenlediği saldırıların arkasında ABD'nin Tahran'a uyguladığı "maksimum yaptırım kampanyası" olduğunu belirterek, "İran'ı doğru zamanda müzakere masasına geri getirmek ve oluşturduğu çeşitli tehditleri bertaraf eden geniş bir anlaşmaya teşvik etmek için tüm ekonomik ve diplomatik yaptırımlarımız devam edecek. İran diplomasi ile hareket etmeli, terör, katliam ve gasp ile değil." ifadelerini kullandı.

JAPONYA GEMİLERİN SALDIRIYA UĞRADIĞINI DUYURMUŞTU

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan iki yakıt tankerinin bölgedeki ABD donanmasından yardım istediğini ve Amerikan gemilerinin söz konusu tanker gemilerine yardım sağladığını açıkladı.

5'inci Filo Sözcüsü Binbaşı Josh Frey, "Umman Körfezi'ndeki tankerlere yapılan saldırıdan haberimiz var. Bölgedeki ABD Deniz Kuvvetleri yerel saatle birincisi sabah 6.12'de ikincisi ise 7.00'de olmak üzere iki acil çağrı aldı. ABD donanma gemileri bölgede ve gemilere yardım ediyor. USS Bainbridge muhrip gemisi de bölgede destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, CENTCOM Sözücüsü Yarbay Earl Brown, yaptığı yazılı açıklamada, yardım çağrısında bulunan gemilerin "M/V Front Altair" ve "M/V Kokuka Courageous" isimlerini taşıdığını açıkladı.

Saldırıda vurulan Kokuka Courageous gemisindeki 21 mürettebatın Amerikan Bainbridge muhribine alındığını belirten Brown, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı P-8 tipi keşif uçağının da bölgede keşif yaptığını kaydetti.

Diğer taraftan, konuyla ilgili açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Başkan (Donald Trump) Umman körfezinde saldırıya uğrayan yakıt tankerleri ile ilgili bilgi aldı. ABD Hükümeti destek sağlıyor ve durumu değerlendiriyor" ifadesini kullandı.

(AA)

