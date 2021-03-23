ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile "Transatlantik bağını güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel'e gitti.
Blinken, toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Ankara ile anlaşamadığımız noktalar sır değil" diyen Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadelerini kullandı.
Blinken, "ABD ve NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmak için güçlü bir isteği var." diye konuştu.
Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
- Flaş Türkiye açıklaması: Hepimizin çıkarına
- Putin'e şartları tek tek sıraladı! İlişkilerin düzelmesi bunlara bağlı
- "Yenemedik, peşimizi bırakmıyor"
- İsrail ordusunun gizli üsleri ifşa edildi
- İsrail'de cezaevine giren ilk Filistinli tutuklu hayatını kaybetti
- Sudan: Etiyopya'nın ara buluculuğa itiraz edebileceği güçlü argümanları yok