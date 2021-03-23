Flaş Türkiye açıklaması: Hepimizin çıkarına

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23 Mart 2021 Salı 13:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 13:45:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile "Transatlantik bağını güçlendirmek" konulu sohbet toplantısı düzenlemek üzere Brüksel'e gitti.

Blinken, toplantıdan önce Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ankara ile anlaşamadığımız noktalar sır değil" diyen Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadelerini kullandı.

Blinken, "ABD ve NATO'nun Türkiye'yi yakın tutmak için güçlü bir isteği var." diye konuştu.

Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

Etiketler : abd türkiye nato
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