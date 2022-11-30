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30 Kasım 2022 Çarşamba 17:20:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 17:20:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da sivil nüfusa ve enerji altyapısına saldırılarının barbarca olduğunu ve Vladimir Putin'in stratejisinin işe yaramayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin öfkesi ve ateşini Ukrayna'nın sivil nüfusuna odakladı." ifadesini kullanan Blinken, son birkaç hafta içinde Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji sisteminin üçte birinden fazlasını bombaladığını belirtti.

Milyonlarca insanı soğuğa ve karanlığa sürüklemenin, Putin'in "yeni hedefleri" olduğunu aktaran Blinken, "Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarcadır." dedi.

Blinken, "Başkan Putin'in oyununu biliyoruz. Don ve aç kal." şeklinde konuşarak, Putin'in Batı dünyasındaki birliği parçalamayı istediğini söyledi.

"(Putin'in) Stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak." değerlendirmesini yapan Blinken, Bükreş'te buluşan tüm bakanların aynı görüşte olduğunu vurguladı.

"ÇİN'İN ASKERİ YIĞINAĞINDAN ENDİŞELİYİZ"

Blinken, "Çin'den kaynaklananlar da dahil olmak üzere yeni zorluklarla karşı karşıya kalan NATO'nun geleceğe yönelik dayanıklılığını artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Müttefiklerin Çin'in "Rusya ile iş birliği de dahil olmak üzere, dezenformasyon kullanımı, hızlı, şeffaf olmayan asker yığınağı" gibi politikalarından endişe duymaya devam ettiğini dile getiren Blinken, "Ancak elimizden geldiğince Çin ile yapıcı diyalog içinde olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz ve ortak sorunlar üzerinde birlikte çalışma fırsatlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Blinken, "Çin ile çatışma peşinde değiliz. Aksine, bundan kaçınmak istiyoruz. Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz." diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Blinken bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya, güvenliğiyle ilgili endişeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin endişelerinin tam olarak ele alındığından emin olmak için NATO'nun yanı sıra doğrudan temas halindeler. Bu süreç ilerliyor ve son birkaç gündür duyduklarıma dayanarak eminim ki Finlandiya ve İsveç yakında ittifakın resmi olarak yeni üyeleri olacak."

Etiketler : abd çin nato rusya
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