VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erciyes'te kış festivali düzenlenecek
Depremzede Salih protez koluna kavuştu
Kar altında ekmek yolculuğu
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Detoks suyu yanında
New York sahnesinde
01 Şubat 2024 Perşembe 07:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 07:15:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, hafta sonu Orta Doğu'ya gidecek

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buna göre Blinken, Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından bölgedeki durum, Gazze'nin bu süreçte nasıl yönetileceği, Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması ve olası bir bağımsız Filistin devletinin tanınmasına yönelik değerlendirmeler kapsamında taraflarla çeşitli temaslarda bulunacak.

7 Ekim 2023'ten bu yana 4 kez bölgeye giden Blinken'ın yeni ziyaretinin detaylarının, ilerleyen günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

Etiketler : beyaz saray antony blinken orta doğu
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX