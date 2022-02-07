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07 Şubat 2022 Pazartesi 00:05:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 00:05:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Fransız Dışişleri Bakanı Le Drian telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, NATO, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle diğer ortakların Ukrayna Rusya krizine çözüm konusunda devam eden çabalarını ele alan iki bakan, Ukrayna'ya desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönündeki ortak çabaları da değerlendiren Blinken ve Le Drian, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda büyük bedel ödeyeceği konusunda mutabık kaldı.

Etiketler : ukrayna rusya krizi abd dışişşleri bakanı fransız dışişleri bakanı
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