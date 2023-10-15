ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmasına yönelik desteğini" yineledi.

Hamas'ın saldırılarının durdurulması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Blinken, bölgede istikrarın korunması gerektiğini söyledi.

Görüşmede, ABD-Çin ilişkilerine de değinen Vang ve Blinken, açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise bir gazeteci yaşamını yitirmişti.