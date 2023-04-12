ABD: DEAŞ'ın elebaşlarından biri Suriye'nin doğusunda ele geçirildi

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın saldırı planlayıcılarından olduğu iddia edilen Huzeyfe el-Yemeni'nin ABD birliklerinin helikopterle düzenlediği bir baskın operasyonunda ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda herhangi bir sivil kaybının yaşanmadığı ve Yemeni'nin yakalanmasının örgütün operasyon düzenleme kabiliyetine önemli bir darbe olduğu ifade edildi.