VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki'den dönüşüm mesajı! Sürecin her aşaması adım adım denetlenecek
İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Batılı ülkeler şaşkın! Çin'den sürpriz yaptırım hamlesi
Türkiye karşıtı lobi harekete geçti... F-16'lı tehdit mektubu!
Threads haber için uygun platform değil
Van Gölü'nde serinleme vakti
09 Temmuz 2023 Pazar 15:57:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:57:00

ABD, DAEŞ lideri Usame El Muhacir'i öldürdü

Kaynak: NTV

ABONE OL

ABD, DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.

DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğü açıklandı.

Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptı.

Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Etiketler : abd deaş usame el muhacir centcom
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu
5 yıllık anlaşma

5 yıllık anlaşma
Bütçeler zorlayıcı

Bütçeler zorlayıcı
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Barcelona tatili

Barcelona tatili
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX