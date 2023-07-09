ABD, DAEŞ lideri Usame El Muhacir'i öldürdü
Kaynak: NTV
ABD, DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda öldürüldüğünü açıkladı.
DAEŞ lideri Usame El Muhacir'in öldürüldüğü açıklandı.
Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptı.
Açıklamada, Usame El Muhacir'in 7 Temmuz'da Suriye'nin doğusunda düzenlenen operasyonda öldürüldüğü bildirildi.
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