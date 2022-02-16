ABD: Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç var

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumluluğuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, Çin'in devlet odaklı piyasa dışı politika ve uygulamalarının zamanla arttığı ve Amerikan şirketleri ile çalışanlarına zarar verdiği açıklandı.

Pekin yönetiminin sanayi politikasında hedeflerine ulaşmak için çok sayıda haksız, piyasa dışı ve çarpık ticaret taktiği kullandığı belirtilen raporda, Çin'in DTÖ üyeliğinde 20 yılı geride bırakmasına rağmen diğer üyelerin beklentilerinin aksine ekonomi ve ticarette hala devlet odaklı, piyasa dışı bir yaklaşımı benimsediği bilgisi paylaşıldı.

"Daha eşit bir oyun alanı sağlama" vurgusu

Raporda, Amerikan işçileri ve işletmeleri için "daha eşit bir oyun alanı" sağlamak için güncellenmiş veya yeni iç ticaret araçlarının gerekli olduğu hatırlatıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai de konuya ilişkin açıklamasında, "Çin, 20 yıl önce katıldığında yaptığı açıklamalara rağmen, DTÖ'nün ve kurallarının dayandığı piyasa odaklı ilkeleri benimsemek için harekete geçmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Tai, Çin'in ekonomi ve ticarete yönelik devlet odaklı piyasa dışı yaklaşımını koruduğunu ve genişlettiğini, Çin'in endüstriyel planlarının hedeflediği sektörlerde dünya çapında işçilere ve işletmelere ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulaması

ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018'de Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıklarını geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin bazı ABD ihraç ürünlerini satın almayı taahhüt etmişti.