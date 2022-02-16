VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsviçre'de koronavirüs yasaklarının birçoğu kaldırıldı
Van'da zehir taciri 16 kişi yakalandı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza
Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç var
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti
Vaka sayısı 90 binin üzerinde
Başkan Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden düzenlenecek
Konut fiyat artışında yeni rekor
Blinken: Rus birlikleri Ukrayna sınırına yaklaşmaya devam ediyor
AB ülkeleri Rusya'yı görüşmek üzere toplanacak
Myanmar'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi
Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi
Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de bana gösterilen sevgi 10 Nobel'den daha önemli
800 bin liralık teklif
Set ziyareti
Düğün hazırlıklar başladı
Diyarbakırlı aslan terbiyecisi
Çoban aranıyor ama bulunamıyor
Doktor maaşı can dostlara
Afganistan'a yardım bayrağını devraldı
Oto tamircisi Serpil usta: Bozuk motorlara kadın hassasiyeti
Gereksiz DM'lere son!
16 Şubat 2022 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 21:36:00

ABD: Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç var

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD yönetimi Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne katılırken verdiği 'piyasa odaklı politikaları izleme' sözünü 20 yıldır yerine getirmediğini vurguladı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumluluğuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı yıllık raporunu yayımladı.

Raporda, Çin'in devlet odaklı piyasa dışı politika ve uygulamalarının zamanla arttığı ve Amerikan şirketleri ile çalışanlarına zarar verdiği açıklandı.

Pekin yönetiminin sanayi politikasında hedeflerine ulaşmak için çok sayıda haksız, piyasa dışı ve çarpık ticaret taktiği kullandığı belirtilen raporda, Çin'in DTÖ üyeliğinde 20 yılı geride bırakmasına rağmen diğer üyelerin beklentilerinin aksine ekonomi ve ticarette hala devlet odaklı, piyasa dışı bir yaklaşımı benimsediği bilgisi paylaşıldı.

"Daha eşit bir oyun alanı sağlama" vurgusu

Raporda, Amerikan işçileri ve işletmeleri için "daha eşit bir oyun alanı" sağlamak için güncellenmiş veya yeni iç ticaret araçlarının gerekli olduğu hatırlatıldı.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai de konuya ilişkin açıklamasında, "Çin, 20 yıl önce katıldığında yaptığı açıklamalara rağmen, DTÖ'nün ve kurallarının dayandığı piyasa odaklı ilkeleri benimsemek için harekete geçmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Tai, Çin'in ekonomi ve ticarete yönelik devlet odaklı piyasa dışı yaklaşımını koruduğunu ve genişlettiğini, Çin'in endüstriyel planlarının hedeflediği sektörlerde dünya çapında işçilere ve işletmelere ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulaması

ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018'de Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıklarını geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin bazı ABD ihraç ürünlerini satın almayı taahhüt etmişti.

Etiketler : abd çin abd ekonomisi
Sürpriz proje

Sürpriz proje
Memleketinde sahneye çıktı

Memleketinde sahneye çıktı
Biten aşklara

Biten aşklara
Şükrü'yü kıskandı

Şükrü'yü kıskandı
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül
Evleri ayırmadık

Evleri ayırmadık
Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor

Sabırsızlıkla Tarkan'ı bekliyor
Alyans parmağında

Alyans parmağında
Keşke o an dilim kopsaydı

Keşke o an dilim kopsaydı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER