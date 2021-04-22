  • BIST
    1330.48
  • Dolar
    8,2263
  • Euro
    9,9069
  • Altın
    473,3930
İstanbul
7 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji gün verdi: Sağanak yağışlar geri geliyor
Kamışlı'da rejimle YPG/PKK çatıştı
Suudi Arabistan'a silah satışını sınırlandırıyor
Şimdi karaciğer detoksunun tam zamanı
RAMAZAN'DA KALBİ YORAN 10 HATA
Uzman Astrolog Özlem Recep Günlük Burç yorumları
Başkan Erdoğan'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu
Pakistan'da patlama! 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hafta sonu kısıtlaması Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak
Başkan Erdoğan, Asiltürk'ü kabul etti
Bakan Koca, sağlık sistemimizin Arnavutluk'a aktarılması görevi üstlenecektir
Türkiye'de günlük vefat sayısı 360'ı geçti
Bakan Akar'dan CHP'li Altay'a tepki
Wall Street Journal: Sahte BioNTech aşıları bulundu
Fransa tedbirleri gevşetiyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 568 bin 483'e yükseldi
"Kabiliyet kazanalım derken dünya rekoru kırdık"
Babaya özlem
Aşkın kıyameti sette!
Hadise işinden de oldu
Facebook'a yeni özellik
Kazlarla form tuttu hedefi milli forma
Umutlandıran kalp nakli
Berkcan'a yeni bir hayat verdiler
22 Nisan 2021 Perşembe 08:36:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 08:36:00

ABD, Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan'a silah satışını sınırlandırıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayı olduğu sonucuna varan ABD harekete geçti. Temsilciler Meclisi, ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir tasarıyı kabul etti. Tasarının yasalaşabilmesi için Senato'da onaylanıp Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi dolayısıyla ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 350 vekil "evet" oyu kullanırken, sadece 71 vekil tasarıya "hayır" dedi.

"2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası" başlıklı tasarı, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine ABD yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, aynı zamanda, yönetimin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak Kongre'yi bilgilendirmesini de amaçlıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato'da da kabul edilmesi ve daha sonra Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD istihbaratı, Kaşıkçı cinayetinden aylar sonra hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuoyuna açıklanmasına izin vermediği Kaşıkçı raporunu şubat ayında açıklamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayıyla Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden, şubat ayı başında, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Etiketler : ABD SUUDİ ARABİSTAN SİLAH SATIŞI
500 bin TL'ye anlaşma yeniledi

500 bin TL'ye anlaşma yeniledi
Sette özlem giderme

Sette özlem giderme
Artık vegan besleniyor

Artık vegan besleniyor
‘Prens'le yeniden doğdu

‘Prens'le yeniden doğdu
Kıvanç'ı yere göğe sığdıramadı

Kıvanç'ı yere göğe sığdıramadı
‘Kağıt Ev'in psikoloğu

‘Kağıt Ev'in psikoloğu
Aslıhan kuşların peşinde!

Aslıhan kuşların peşinde!
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Gülben sürprizi

Gülben sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER