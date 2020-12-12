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12 Aralık 2020 Cumartesi 00:19:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 00:20:00

ABD casus uydusunu uzaya yolladı

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ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait "NROL-44" casus uydusu uzaya gönderildi.

ABD, "NROL-44" casus uydusunu uzaya gönderdi.

"Space" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.

Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Etiketler : abd uzay nrol teknik sorun
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