ABD'de acil durum ilan edildi!

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07 Eylül 2020 Pazartesi 16:04:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 16:04:00

ABD California'daki yangınlar nedeniyle 5 bölgede acil durum ilan edildi

Kaynak: IHA

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ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını söndürülemiyor. Alevler hızla yayılırken ormanlık alanda mahsur kalan 200 kampçı helikopterle kurtarıldı.

ABD’nin California eyaletinde yer alan Fresno bölgesindeki Sierra Ulusal Ormanı yakınında Cuma gecesi çıkan yangın söndürülemiyor. Alevler yaklaşık 45 bin dönümlük alana hızla yayılırken, ormanlık alanda mahsur kalan 200’den fazla kampçının helikopterler kurtarıldığı bildirildi. Yangında yaralanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Bölgede yaklaşık 450 itfaiye eri ve 3 helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor. California Eyalet Valisi Gavin Newsom eyalet genelindeki yangınlarla mücadele kapsamında 5 bölgede acil durum ilan etti.

California Valisi Gavin Newsom, toplamda 73 bin dönümden fazla alana yayılan farklı noktalardaki yangınlar nedeniyle Fresno, Madera ve Mariposa’da acil durum ilan etti. Vali Newsom ayrıca, El Dorado’daki yangınlar nedeniyle de San Bernardino, vadideki yangın nedeniyle San Diego’da acil durum ilan etti. San Diego’daki yangın Japatul Vadisi bölgesinde 4 bin dönümlük alana yayılırken, bölge sakinlerinin bazıları da güvenli bölgelere tahliye edildi. San Bernardino’daki El Dorado bölgesinde ve Yucaipa yakınlarında devam eden yangında da alevler 7 bin 50 dönümlük alanı küle çevirdi ve bölgedeki çok sayıda kişi için zorunlu tahliye emri yayınlandı.

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