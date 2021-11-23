Türkiye düşmanı Menendez rahat durmuyor!

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23 Kasım 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 09:42:00

ABD büyük bir yanlışın eşiğinde! "Türkiye için üretilen F-35'leri Yunanistan'a verelim"

Kaynak: Yeni Şafak

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ABD'li senatör Bob Menendez, skandal bir çıkışa imza atarak, Türkiye için üretilen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için Senato'ya tasarı sundu.

ABD'li senatör Bob Menendez, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat CAATSA yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için Senato'ya tasarı sundu.

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. ABD'li senatör Bob Menendez, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat CAATSA yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için Senato'ya tasarı sundu.

'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' isimli tasarının 7. maddesinde, "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir" ifadeleri kullanıldı. Tasarının önümüzdeki hafta Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor.

Etiketler : abd türkiye yunanistan f-35 F-35 savaş uçakları Bob Menendez
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