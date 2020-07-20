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ABD Başkanı Trump'tan maskeli 'vatanseverlik' mesajı
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20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:29:00

ABD Başkanı Trump'tan maskeli 'vatanseverlik' mesajı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Trump, "Bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini "Kovid-19'u yeterince ciddiye almamak" ve "maske takmamakla" eleştirenlere göndermede bulundu.

Salgının başından bu yana ilk kez yüzünde maske varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Donald Trump, "Görünmez Çin virüsünü yenme çabalarında hepimiz birlik olduk ve bazıları sosyal mesafeyi koruyamadığınız yerde maske takmanın vatanseverlik olduğunu söylüyor. Kimse benden daha çok vatansever olamaz, favori başkanınızım." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında en çok vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, salgının başından bu yana Trump'ın izlediği politikalar da tartışma konusu oluyor.

"Karantinaların uzatılmaması" ve "ekonominin bir an önce normalleşmesi" konusunda ısrarcı söylemleri ile tepki çeken Donald Trump, katıldığı toplantılarda maske takmayı tercih etmiyor.

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