ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump'ın "ağır hasta" olduğu ve New York'ta hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Robert Trump'ın New York'ta hastaneye kaldırıldığını doğruladı.
McEnany, Başkan Trump'ın kardeşiyle iyi bir ilişkisi olduğunu vurguladı.
Öte yandan Trump'ın bugün New Jersey'deki programı öncesi New York'a uğrayarak kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor.
72 yaşındaki Robert Trump, Amerikan kamuoyunda kardeşi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.
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