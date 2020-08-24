ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den şok karar! Görevi bırakıyor

Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak: Daha az drama, daha fazla annelik zamanı
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway görevi bırakacağını duyurdu. Trump'ın 2016'dan bu yana yakın çalışma ekibinde yer alan Conway, "Bu tamamen benim seçimim, sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı."dedi.
Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.
Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı.
4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.
Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.
Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.
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