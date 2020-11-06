ABD Başkanı Trump: Kontrolden çıktı

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06 Kasım 2020 Cuma 11:13:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 11:13:00

ABD Başkanı Trump, paylaşımlarını sansürleyen Twitter'ı hedef aldı: Kontrolden çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları netlik kazanmamışken atmış olduğu tweetleri sansürleyen sosyal medya devi Twitter'ı hedef aldı 'Kontrolden çıktı' dedi.

ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimleri sürerken sosyal medya paylaşımlarına gelen sansüre karşı, "“Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabının sansürlenmesine tepki gösterdi. Başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yapan Trump, Twitter'ın kontrolden çıktığını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı’nı YASAL OYLAR KULLANIMI ile kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER'in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASADIŞI OY olarak belirlenmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!”
Etiketler : trump abd twitter abd seçimleri
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