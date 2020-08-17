ABD Başkanı Trump: Biden, Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasitede değil
Kaynak: DHA
Biden'in skandal açıklamaları üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, telefon ile bağlandığı Fox News'te Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasitede olmadığını belirtti.
Fox News'a konuşan Trump, Kasım ayında ülkesinde yapılacak seçimlerde rakibi olan Demokrat Partili Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesinin olmadığını ifade etti. Trump, “Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu. Ben onların hepsini tanıyorum, hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Türkiye’den Erdoğan ve diğerleriyle başa çıkabilecek zihinsel kapasitesi olmayan birisi ABD Başkanı olmamalı” dedi.
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