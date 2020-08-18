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18 Ağustos 2020 Salı 17:52:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 17:52:00

ABD Başkanı Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" olduğuna inandığını belirterek, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Belarus'taki gösteriler ve ülkedeki son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ülkelerde demokrasinin olduğunu görmeyi sevdiğini vurgulayan Trump, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." dedi.

Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de görüşeceklerinin altını çizdi.

Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda Trump, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi konusunda mücadele eden ve oy kullanırken yakalandığı için "seçim kurallarını çiğnemekle" suçlanan Susan B. Anthony için günün ilerleyen saatlerinde bir kararname imzalayacağını da bildirdi.

BELARUS'TAKİ PROTESTOLAR

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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